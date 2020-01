Iran, aereo caduto: per gli 007 occidentali non è stato abbattuto

Iran, aereo caduto: per 007 occidentali non è stato abbattuto. Secondo le valutazioni iniziali ha avuto malfunzionamento tecnico

La valutazione iniziale delle agenzie di intelligence occidentali è che l'aereo di linea ucraino che è precipitato in Iran non è stato abbattuto da un missile. Lo ha indicato una fonte di sicurezza canadese. La fonte, che ha rifiutato di essere identificata, ha affermato che le agenzie ritengono che l'aereo - modello Boeing 737 - abbia subito un malfunzionamento tecnico. Il jet della compagnia Ukraine International Airline si è schiantato poco dopo il decollo da Teheran,

provocando la morte di tutte le 176 persone a bordo.

Le agenzie di intelligence occidentali scartano per ora l'ipotesi che il Boeing 777 ucraino caduto poco dopo il decollo da Teheran con 176 persone a bordo sia stato colpito da un missile. Lo rivela una fonte d'intelligence canadese, citata da Ynet, il sito del giornale israeliano Yedioth Ahronot. L'ipotesi condivisa, spiega la fonte, e' quella di un'avaria tecnica.

IRAN, INCIDENTE AEREO: PER TEHERAN 'PROBLEMA TECNICO'

Un "problema tecnico" sarebbe stato all'origine dell'incidente che ieri ha visto coinvolto un

aereo ucraino precipitato subito dopo il decollo dalla capitale iraniana Teheran. "L'aereo ha preso fuoco a causa di un problema tecnico e questo ha provocato l'incidente", ha detto il ministro dei Trasporti, Mohammed Eslami. Secondo l'agenzia iraniana Isna, il ministro ha così respinto le teorie che parlano di un incidente "sospetto".

Ucraina-Iran, oggi colloquio telefonico fra Zelensky e Rohani su incidente aereo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come scrive Agenzia Nova, avra' oggi una conversazione telefonica con l'omologo iraniano, Hassan Rohani, per rafforzare la cooperazione nelle indagini sull'incidente del volo 752 dell'Ukraine International Airlines avvenuto ieri nei pressi dell'aeroporto di Teheran. "Oggi terro' una conversazione telefonica con il presidente dell'Iran in merito al rafforzamento della cooperazione con la parte ucraina al fine di stabilire la verita'", ha detto Zelensky in un video pubblicato sul canale Telegram dell'ufficio presidenziale di Kiev. Il capo dello Stato ucraino ha inoltre invitato la comunita' internazionale, incluso il Canada, a partecipare alle indagini. Sempre come riferisce Agenzia Nova, Il Boeing 737-800, in volo verso Kiev, e' precipitato ieri vicino all'aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran subito dopo il decollo, provocando la morte di tutte le 176 persone a bordo. La maggior parte delle persone decedute erano cittadini iraniani e canadesi. Zelensky ha incaricato il procuratore generale ucraino di aprire un'indagine sul tragico incidente.

Iran, aereo caduto: precipitato dopo un "incendio". IL PUNTO

Restano i dubbi dopo i primi risultati dell'inchiesta iraniana sul disastro del Boeing 737 ucraino precipitato mercoledì dopo il decollo da Teheran, causando la morte di 176 persone. "L'aeromobile, che originariamente si stava dirigendo a ovest fuori dall'area dell'aeroporto, ha virato a destra dopo che si è verificato un problema e i piloti avevano avviato una manovra per tornare indietro al momento dello schianto", ha riferito l'aviazione civile iraniana sul suo sito web. Il velivolo "è scomparso dagli schermi radar quando ha raggiunto i 2.400 metri (8.000 piedi). Il pilota non ha inviato alcun messaggio radio sulle circostanze straordinarie. A bordo dell'aereo è stato visto un incendio che è cresciuto in intensità. Secondo testimoni, a bordo dell'aereo è stato visto un incendio che è cresciuto di intensità", ha aggiunto l'aviazione, che ha riferito di aver interrogato testimoni sia a terra che a bordo di un secondo aereo che stava volando sopra il Boeing 737 ucraino.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, non ha escluso l'ipotesi dell'attacco: "Tutte le possibili interpretazioni su quanto accaduto devono essere esaminate", ha scritto in un post su Facebook, aggiungendo che esperti ucraini andranno a Teheran per collaborare alle indagini e per recuperare i corpi dei connazionali. ​L'ambasciata ucraina a Teheran, ha ritirato la sua dichiarazione con la quale aveva inizialmente attribuito l'incidente ad un guasto al motore. Kiev e Teheran si sono accordati per "coordinarsi in modo stretto" tra i rispettivi team di indagine, ma l'Iran si è comunque rifiutato di consegnare le due scatole nere recuperate alla Boeing. Il colosso americano che ha costruito il velivolo deve essere coinvolto nell'indagine sul disastro, avvenuto poche ore dopo l'attacco iraniano a due basi militari Usa in Iraq, in risposta all'uccisione del generale Qassem Soleimani in un raid americano a Baghdad.

La decisione dell'aviazione civile iraniana ha alimentato i dubbi, mentre la sciagura riportava alla memoria l'abbattimento con un missile del volo Amsterdam-Kuala Lumpur sui cieli dell'Ucraina orientale nel 2014, durante il conflitto tra Kiev e i separatisti filo-russi. Alla luce delle tensioni nella regione e di questo incidente dai contorni ancora nebulosi, buona parte delle maggiori compagnie aeree internazionali hanno riorganizzato le loro rotte aeree per evitare i cieli di Iran e Iraq. Il National Transportation Safety Board negli Stati Uniti, che spesso prende parte alle indagini sugli incidenti aerei in altre parti del mondo, ha dichiarato di non essere ancora stato invitato a collaborare. "​Gli investigatori dovrebbero considerare un attacco "in cima alla loro agenda", ha dichiarato al New York Times l'ex amministratore delegato Peter Goelz.