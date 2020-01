Iran, aereo ucraino abbattuto da due missili. Continuano le proteste a Teheran

L'aereo ucraino abbattuto in Iran l'8 gennaio scorso e' stato colpito con due missili sparati a 23 secondi di distanza e non uno. E' quanto emerge da un nuovo filmato riprese da una telecamera di videosorveglianza e analizzato dal New York Times. Il quotidiano di New York "ha verificato le riprese delle telecamere di sicurezza che mostrano, per la prima volta, che due missili hanno colpito il volo Ukraine International Airlines 752. I missili sono stati lanciati da un sito militare iraniano a circa otto miglia (12 km) dall'aereo", scrive il Nyt. Il nuovo video colma una lacuna sul perche' il transponder dell'aereo abbia smesso di funzionare, pochi secondi prima che venisse colpito da un secondo missile.

Aereo Iran: Nyt, arrestato l'uomo che filmo' l'abbattimento

Le autorita' iraniane hanno arrestato l'uomo che filmo' l'abbattimento dell'aereo ucraino, avvenuto l'8 gennaio scorso pochi minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Teheran. Lo scrive la giornalista del New York Times su Twitter, Farnaz Fassihi che cita il giornale iraniano Khabar.

Iran: scontri tra studenti ed esercito in universita' Teheran

Scontri all'universita' Amir Kabir, nella capitale iraniana Teheran, tra gli studenti che manifestano contro il regime e l'esercito. Lo scrive Al Arabiya secondo cui gli studenti sono stati bloccati all'interno del campus.

Israele,Iran avra' uranio per bomba nucleare entro 2020

L'Iran avra' sufficiente quantita' di uranio arricchito per produrre una bomba nucleare entro la fine di quest'anno. Lo ha detto l'intelligence militare israeliana secondo cui tuttavia Teheran ad ora non e' in possesso di un missile capace di sostenere una testata nucleare.