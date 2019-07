Iran, arrestate a Teheran 17 spie della Cia. "Alcuni condannati a morte"

Le autorità iraniane hanno annunciato oggi di aver arrestato 17 persone, molte delle quali sono state condannate a morte, nell'ambito dello smantellamento di una "rete della Cia" annunciato a giugno. In pratica, secondo Teheran, si tratterebbe di spie addestrate dagli 007 americani. "Alcuni sono stati condannati a morte e altri a lunghe pene detentive", ha detto alla stampa il capo del controspionaggio del ministero dell'Intelligence iraniano. "Le spie che abbiamo identificato lavoravano come appaltatori o consulenti in centri sensibili nonché in settori privati associati a questi centri", ha affermato un funzionario della sicurezza interna citato dall'agenzia di stampa ufficiale Irna.