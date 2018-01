Iran, arrestato l'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad

Secondo il quotidiano panarabo Al Quds al Arabi, l'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad è stato arrestato a Shiraz (sud-ovest dell'Iran), con l'accusa di aver istigato le proteste contro il regime di questi ultimi giorni in Iran. L'arresto avrebbe ricevuto l'imprimatur della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. Secondo le fonti del quotidiano di proprietà qatariota, Ahmadinejad sarebbe agli arresti domiciliari. Parlando a Bushehr la sera di giovedì, l'ultraconservatore Ahmadinejad aveva criticato apertamente il governo di Teheran: "Ciò di cui oggi soffre l'Iran è causato dalla cattiva gestione del governo e non dalla carenza di risorse economiche. La gente è arrabbiata con il governo perché questo monopolizza le risorse pubbliche del paese", aveva detto l'ex presidente.

Oggi il Parlamento iraniano si è riunito oggi a porte chiuse per una seduta straordinaria dedicata alle recenti proteste che hanno scosso il Paese. Durante le manifestazioni e la successiva repressione sono morte 21 persone. La riunione di oggi del Parlamento si concentrerà sulle cause della contestazione e la risposta delle autorità nel momento in cui il Parlamento si appresta a dibattere il progetto di legge finanziaria. Sarà affrontata anche la questione delle restrizioni imposte su Telegram. Le autorità iraniane hanno chiesto a Telegram di bloccare alcuni canali creati dagli opposisitori per aizzare la popolazione.