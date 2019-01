Iran: cargo dell'esercito si schianta contro case, 15 morti

Un Boeing 707 dell'esercito iraniano, che trasportava carne acquistata in Kirghizistan, si e' schiantato a nord di Teheran, causando la morte di almeno 15 persone. Tra i 16 membri dell'equipaggio, l'ingegnere di volo e' stato ritrovato vivo ma in fin di vita: ricoverato in ospedle, lotta tra la vita e la morte. Sono gia' stati ritrovati i corpi esanimi 7 persone, e le ricerche continuano, ma pare difficile che ci siano altri sopravvissuti. L'aereo ha perso il controllo dopo un atterraggio di emergenza per via del maltempo nell'aeroporto Fath, della regione di Alborz: ha perso il controllo ed e' uscito dalla pista di atterraggio, andando a sbattere prima contro la barriera di protezione e poi contro le case del complesso residenziale di Safadasht. Il timore e' che lo schianto abbia creato vittime anche tra i residenti del complesso, visto che alcune case sono state distrutte dal velivolo; gli accertamenti sono in corso. La flotta dell'aeronautica militare iraniana e' obsoleta. L'Iran non e' in grado di acquistare regolarmente aerei nuovi ne' i pezzi di ricambio. e' costretto a procurarseli al mercato nero, per via delle sanzioni statunitensi, fatto che certe volte influisce sulla qualita' dei pezzi. Il cargo era partito da Bishkek e trasportava carne, quindi cibo, un altro genere per cui le sanzioni americane non fanno eccezione.