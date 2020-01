Iran, confermata la 'de-escalation'. Pence: “Non vogliamo cambi di regime”

Iran, Pence: "Usa non puntano a cambio di regime"

Gli Stati Uniti non puntano ad un cambio di regime in Iran "ma vogliono che il regime modifichi il suo comportamento". Lo ha detto il vice presidente americano, Mike Pence, in un'intervista alla Cbs. Poco prima Pence aveva twittato che "l'America è più sicura e forte per le azioni decise del presidente Donald Trump". Così Mike Pence fa capire che non c'è la reale intenzione da parte degli Stati Uniti di aumentare la tensione nel Golfo Persico. Una 'de-escalation' avviata già da Donald Trump, durante il discorso alla nazione di ieri pomeriggio.

Iran, almeno due razzi nella green zone di Baghdad. Non ci sono vittime

Almeno tre razzi sono stati lanciati sulla green zone nella capitale irachena Baghdad. Le sirene d’allarme sono scattate anche all’ambasciata americana, nel mirino delle milizie filo-Iran da diversi giorni ormai. L'attacco di questa notte alla zona verde di Baghdad non ha fatto vittime. Lo riferisce la Cnn citando il comando militare iracheno. Tre razzi Katyusha erano caduti nell'area in cui sorgono diverse sedi diplomatiche, tra cui della degli Stati Uniti, che non sembra essere stata colpita. I razzi sparati, sono caduti vicino all'ambasciata americana. Lo ha riferito una fonte della sicurezza irachena a Nbc.