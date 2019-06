IRAN: ZARIF, 'RECUPERATI FRAMMENTI DRONE USA IN ACQUE TERRITORIALI'

Le autorità iraniane hanno recuperato nelle proprie acque territoriali frammenti del drone militare americano abbattuto ieri. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif. ''A mezzanotte e un quarto un drone americano è decollato dagli Emirati in modalità stealth e ha violato lo spazio aereo iraniano. Alle 4.05 ha puntato alle coordinate 25°59'43"N 57°02'25"E vicino a Kouh-e Mobarak'', ha postato Zarif sul suo account di Twitter. ''Abbiamo recuperato parti del drone militare americano nelle nostre acque territoriali dove è stato abbattuto'', ha aggiunto.

Iran, Da Trump ok a raid Usa dopo abbattimento del drone. Poi ci ripensa

Donald Trump aveva dato il via libera a raid militari contro l'Iran in rappresaglia per l'abbattimento di un drone americano, ma poi è arrivato l'ordine di sospendere tutto. Lo rivela il New York Times, secondo cui l'operazione era già nelle sue fase iniziali - avendo come obiettivi, tra l'altro, radar e batterie missilistiche - quando è stata fermata. Il giornale, citando un'alta fonte dell'amministrazione, scrive che gli aerei erano già in volo e le navi in zona pronte ad attaccare, quando è arrivato lo stop. Secondo il giornale, non è chiaro se ci sia stato un ripensamento del presidente americano o se l'amministrazione abbia deciso di sospendere l'operazione a causa della logistica o della strategia, né è chiaro se si procederà comunque con i raid. Gli attacchi sarebbero dovuti scattare poco prima dell'alba di oggi, per minimizzare il rischio di vittime civili.

Intorno alle 19 di ieri ora locale di Washington, le 3.30 a Teheran, dopo una giornata di intense discussioni alla Casa Bianca con i vertici della sicurezza nazionale e con i leader del Congresso, era atteso l'attacco contro l'Iran, rivelano più fonti al New York Times. Poi, lo stop. Alla domanda sul piano per i raid e sulla successiva sospensione, la Casa Bianca non ha voluto commentare né lo ha fatto il Pentagono, sottolinea il giornale, secondo cui da parte del governo non è arrivata alcuna richiesta di non scrivere la notizia. Nel corso della giornata, dopo la notizia dell'abbattimento del drone del valore di 130 milioni di dollari, si sono susseguite varie riunioni per decidere se e come rispondere, riunioni durante le quali sono emerse divergenze tra il segretario di Stato Mike Pompeo, il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton ed il direttore della Cia, Gina Haspel, favorevoli ad un attacco, mentre il Pentagono ha frenato, nel timore di un'escalation militare nella regione, con un aumento del rischio di rappresaglie per le forze americane.

IRAN: USA VIETANO VOLI IN SPAZIO AEREO SU GOLFO PERSICO E GOLFO OMAN

L'amministrazione per l'Aviazione degli Stati Uniti ha vietato alle compagnie aeree americane il sorvolo dello spazio aereo iraniano sopra il Golfo Persico ed il Golfo dell'Oman, nel mezzo delle accresciute tensioni tra i due Paesi seguite all'abbattimento ieri di un drone americano. Il divieto, si legge in un tweet della Faa, resterà in vigore "fino a nuovo ordine". Le restrizioni sono giustificate da "un aumento delle attività militari e dalla tensione politica crescente nella regione, che rappresentano un rischio per le operazioni dell'aviazione civile americana", accompagnato dal rischio di "un errore di identificazione" dei velivoli, sottolinea l'amministrazione. L'Iran ha abbattuto ieri mattina un drone americano che, secondo Teheran, si trovava nel suo spazio aereo, versione contestata dagli Stati Uniti. L'ordine della Faa è arrivato mentre il New York Times ha rivelato che il presidente Donald Trump aveva dato il via libera a raid contro l'Iran da condurre oggi all'alba, ma all'ultimo minuto l'operazione è stata sospesa.

IRAN: TEHERAN, PROVE 'INCONFUTABILI' SU DRONE USA IN NOSTRO SPAZIO AEREO

L'Iran dispone di prove "inconfutabili" sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone americano, abbattuto ieri da Teheran. E' quanto sostiene in una nota il ministero degli Esteri iraniano, nel quale si afferma che il vice ministro Abbas Araghchi "ha protestato duramente" in un colloquio telefonico con l'ambasciatore svizzero a Teheran (che rappresenta gli interessi americani in Iran) per l'incidente.