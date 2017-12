Iran, due morti negli scontri nella città di Dorud

Due persone sono rimaste uccise negli scontri avvenuti ieri sera nella città di Dorud, nell'Ovest dell'Iran. Lo ha riferito oggi il vicegovernatore della provincia di Lorestan, accusando "gruppi ostili e servizi segreti stranieri". "Sabato sera c'è stata una protesta illegale e diverse persone sono scese in strada rispondendo all'appello di gruppi ostili, che hanno portato a scontri - ha detto Habibollah Khojastehpour alla televisione di Stato - sfortunatamente in questi scontri due cittadini di Dorud sono rimasti uccisi". Il vicegovernatore ha precisato che le forze di sicurezza non hanno sparato sulla folla: "In questi scontri, non un proiettile è stato esploso dalla polizia, dall'esercito o dalle forze di sicurezza contro le persone. L'obiettivo era che le proteste finissero in modo pacifico, ma a causa della presenza di alcune persone e di determinati gruppi, sfortunatamente è accaduto questo che ha portato all'uccisione di due persone". Stando a quanto riportato su Telegram dai Guardiani della rivoluzione, "persone munite di armi da caccia e da guerra si sono mischiate nelle proteste e hanno cominciato a sparare a caso tra la folla e contro l'edificio del governatore", uccidendo due persone e ferendone altre sei.