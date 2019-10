Iran, esplosioni su una petroliera. La compagnia sospetta un missile

Due esplosioni si sono verificate a bordo di una petroliera iraniana nel Mar Rosso, al largo della costa saudita. Lo riferisce l'agenzia iraniana Isna secondo cui le esplosioni avrebbero provocato la fuoriuscita di petrolio in mare. L'agenzia aggiunge che "gli esperti ritengono si tratti di un attacco terroristico". Secondo le prime notizie, rilanciate anche dalla tv satellitare al-Jazeera, la petroliera della National Iranian Oil Company si trova a circa 60 miglia al largo di Gedda. Sempre stando ai media iraniani l'esplosione avrebbe danneggiato due serbatoi della petroliera. Non ci sarebbero state conseguenze per l'equipaggio della nave. "I tecnici a bordo della petroliera ed esperti della Nitc stanno cercando di chiarire la causa delle esplosioni", aggiunge l'agenzia iraniana.