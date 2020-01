Iran, l'Europa prova a salvare l'accordo sul nucleare. Summit Borrell Zarif

L'alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell ha incontrato per la prima volta il ministro degli Affari esteri della Repubblica islamica dell'Iran, Mohammad Javad Zarif, oggi a Nuova Delhi. Lo rende noto un portavoce del servizio di azione esterna della Commissione. "In un dialogo franco", ha riferito, Zarif e Borrell hanno discusso degli ultimi sviluppi sull'accordo sul nucleare e Borrell "ha sottolineato il costante interesse dell'Unione europea a preservare l'accordo, che ora e' piu' importante che mai, alla luce delle pericolose escalation in Medio Oriente e nella regione del Golfo". Entrambi i partner hanno concordato di rimanere in stretto contatto e continuare il loro impegno nelle prossime settimane.