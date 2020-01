Iran: feriti 11 militari Usa in raid missilistici contro basi in Iraq

Undici militari americani sono stati feriti nel raid missilistico di Teheran contro basi irachene con truppe Usa, lanciato come ritorsione per l'uccisione del generale Qassem Soleimani. Lo scrive il sito Defence One, precisando che i militari sono stati trasferiti in Germania e in Kuwait dove sono stati sottoposti a trattamenti per trauma cranico e ad ulteriori esami. "Per un eccesso di cautela, alcuni militari sono stati trasportati dalla base Al Asad, in Iraq, al centro medico di Landstuhl in Germania, e altri al Camp Arifjan, in Kuwait, per screening di follow-up", ha riferito a Defence One il colonnello Myles Caggings, portavoce del comando Usa a Baghdad. Al termine dei controlli, i militari feriti dovrebbero tornare in Iraq. Secondo fonti di Defence One, almeno un militare ha subito una commozione cerebrale. Trump aveva assicurato che il raid missilistico non aveva fatto vittime e o feriti tra gli americani.