Iran, lanciato nuovo missile Ra'ad 500

Teheran ha annunciato l'imminente lancio di "un satellite di osservazione scientifica". "Nelle prossime ore iniziera' il conto alla rovescia per il lancio del satellite Zafar, in nome di Dio", ha twittato il ministro delle Telecomunicazioni, Mohammad Javad Azari Jahromi.

Non solo. L'Iran si è dotato anche di un nuovo missile versatile composito, il Ra'ad 500, utilizzabile nella difesa antimissile, e di una nuova linea di motori a carburante solido che, insieme ad altre tecnologie, come l'ugello mobile, e' in grado di servire nuove generazioni di razzi vettori per missili balistici a lungo raggio o per il lancio di satelliti.