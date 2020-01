Iran, missili su 2 basi americane in Iraq. Khamenei: "L'attacco? Un successo"

Morte Soleimani, l'Iran risponde a Trump

Un attacco missilistico è stato sferrato contro la base aerea di Al-Asad in Iraq che ospita truppe statunitensi. Sarebbero stati lanciati circa 35 missili su due diversi obiettivi. Ci sono delle vittime nell'attacco sferrato dall'Iran contro almeno due basi che ospitano militari statunitensi in Iraq, al-Asad e Irbil. Secondo la Cnn, i morti sarebbero tutti iracheni. Nella base di Erbil sono presenti anche militari italiani che sarebbero dunque tutti illesi. L'Iran minaccia di attaccare Israele e gli alleati degli Stati Uniti se gli Usa dovessero reagire.

Morte Soleimani, Pasdaran rivendicano razzi su base al-Asad in Iraq

Il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, o Pasdaran, hanno rivendicato l'attacco missilistico contro la base militare irachena al-Asad che ospita truppe statunitensi. Lo scrive l'Iraq Journal, segnalando che contro la base sono stati lanciati almeno nove razzi. Qassem Soleimani, il generale iraniano ucciso dagli Usa lo scorso 3 gennaio, era il comandante della squadra di èlite dei Pasdaran. I Pasdaran "hanno colpito la base aerea Usa Ain al-Asad in Iraq con decine di missili", annuncia la tv di Stato iraniana Press Tv, rivendicando l'attacco. Il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica aveva avvertito gli Usa che ci sarebbero state "devastanti risposte nel caso di nuove aggressioni", è stato precisato dall'emittente iraniana avvertendo che i Pasdaran attaccheranno ogni regione che servirà da piattaforma per aggressioni Usa.

Morte Soleimani, Khamenei: "Attacco a truppe Usa un successo"

L'attacco missilistico contro le truppe e la coalizione statunitensi in Iraq ha avuto successo, lo ha detto la Guida suprema iraniana, Ali Khamenei in un discorso trasmesso in diretta tv in Iran. La Guida Suprema parla dalla città santa di Qom dopo l'attacco militare iraniano a basi che ospitano truppe Usa in Iraq. "Oggi la nazione dell'Iran è ben equipaggiata", ha aggiunto Khamenei, "ma noi non ci affidiamo solo ai mezzi militari". Mohnmmed Baqeri, capo di Stato maggiore delle forze armate iraniane, ha minacciato ​che "ci sarà una risposta più schiacciante e decisiva" come reazione "a qualsiasi nuovi mali" da parte degli Stati Uniti. Baqeri ha parlato circa 8 ore dopo l'attacco missilistico iraniano contro due basi che ospitano truppe Usa in Iraq.

Morte Soleimani, Trump: "Siamo i più forti; parlerò in mattinata"

“Va tutto bene, stiamo valutando vittime e danni ”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, in un tweet commentando il lancio di missili contro le basi Usa a Erbil, in Iraq. “Tutto bene! Missili lanciati dall'Iran in due basi militari situate in Iraq. Valutazione delle vittime e dei danni in corso ora. Fin qui tutto bene! Abbiamo di gran lunga l’esercito più potente e ben equipaggiato al mondo! Farò una dichiarazione domani mattina”, ha twittato.

IRAN: ATTACCO A BASI USA IN IRAQ, MILITARI ITALIANI AL SICURO

I militari italiani inIraq, a Baghdad e a Erbil, "sono tutti al sicuro". Lo diconoall'Adnkronos fonti nella capitale irachena, dopo l'attacco iranianodella notte scorsa contro le basi Usa in Iraq.