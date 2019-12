Iran, monito di Pompeo: "Risposta decisa se Usa minacciati in Iraq"

Monito degli Stati Uniti all'Iran se minaccera' gli interessi di Washington in Iraq. "La risposta sara' decisa", ha avvertito il segretario di Stato americano, Mike Pompeo in una nota, dopo una serie di attacchi contro basi che ospitano personale americano e della coalizione internazionale in Iraq. "Dobbiamo utilizzare questa opportunita' per ricordare ai leader iraniani che ogni loro attacco, o condotto da loro delegati di qualunque identita', che minaccia gli americani, i nostri alleati o i nostri interessi - ha detto Pompeo - produrra' una risposta Usa decisa".