Iran, ora è caos: altri 9 morti nella notte, ucciso bambino di 11 anni

Iran: 9 morti nelle proteste della notte, 20 in sei giorni

Nove persone sono rimaste uccise nelle proteste antigovernative della scorsa notte in Iran, tra cui un bambino di 11 anni e un mebro dei Guardiani della rivoluzione. Lo riferisce il New York Times citando la tv di Stato iraniana. Sale cosi' a 20 il bilancio delle vittime di sei giorni di scontri. La tv di Stato, prosegue il quotidiano newyorkese, ha spiegato che 6 manifestanti sono stati uccisi in un attacco ad un commissariato nella citta' di Qahdarijan. Le violenze si sono scatenate dopo che i rivoltosi avevano cercato di rubare pistole nel commissariato. Un bambino di 11 anni e un ventenne sono stati uccisi a Khomeinishahr, mentre un membro dei Guardiani della rivoluzione e' morto a Najafabad, ucciso da colpi esplosi da un fucile da caccia. Le tre citta' si trovano nella provincia centrale di Isfahan, circa 350 chilometri a sud di Teheran.