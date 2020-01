Iran, Ottawa: "Nessun militare canadese coinvolto negli attacchi missilistici"

Iran, Il generale dell'esercito canadese conferma che tutti i militari dispiegati in Iraq sono al sicuro

Tutti i militari canadesi dispiegati in Iraq "sono al sicuro" e non sono rimasti coinvolti nell'attacco missilistico lanciato nella notte dagli iraniani contro due basi militari in Iraq, una delle quali ospita soldati del contingente canadese. Lo ha dichiarato il capo dello Stato Maggiore, il generale Jonathan Vance. "Noi continueremo a monitorare la situazione e prendere le necessarie precauzioni per la sicurezza del nostro personale civile e militare", ha scritto su Twitter il ministro della Difesa, Harjit Sajjan.

Soleimani: Canada invita cittadini a evitare viaggi nel Paese

Il Canada ha emesso oggi un avviso di viaggio chiedendo ai propri cittadini di evitare viaggi "non essenziali" in Iran, poche ore dopo che Teheran ha lanciato attacchi missilistici contro le forze a guida statunitense in Iraq. La dichiarazione del governo canadese ha citato l'attuale instabile situazione di sicurezza, la minaccia regionale di "terrorismo" e il rischio di detenzione arbitraria. Il Canada ha anche chiesto ai propri cittadini di "evitare tutti i viaggi" nell'area entro 10 chilometri dal confine dell'Iran con l'Iraq.

CAF families: I can assure you that all deployed CAF personnel are safe & accounted for following missile attacks in Iraq. We remain vigilant. — General Jonathan Vance (@CDS_Canada_CEMD) 8 gennaio 2020

Il Canada ha 500 militari dispiegati in Iraq in due diverse missioni. Fonti militari hanno detto alla Dpa che sistanno "adottando misure per riposizionare alcune delle forze in Kuwait".