Iran, svolta Usa. Pompeo: "Disposti a parlare con Teheran senza precondizioni"

Washington è disposta a dialogare con l'Iran ma "senza precondizioni". Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Mike Pompeo sottolineando che il suo paese continuerà a lavorare per frenare le "attività maligne" dell'Iran. "Siamo pronti a impegnarci in una dialogo senza precondizioni, siamo pronti a sederci con loro", ha detto Pompeo in Svizzera durante una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis, aggiungendo tuttavia che "lo sforzo americano per invertire radicalmente la maligna l'attività di questa Repubblica Islamica, questa forza rivoluzionaria, continuerà".