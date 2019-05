Iran, Rohani avanza ipotesi di referendum sul nucleare

Iran, Rouhani avanza ipotesi referendum su programma nucleare

Il presidente iraniano Hassan Rouhani avanza l'ipotesi di un referendum sul programma nucleare nazionale dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Irna "Rouhani ha detto che nel 2004 aveva chiesto al leader supremo ayatollah Seyyed Ali Khamenei di indire un referendum sulla questione nucleare secondo quanto previsto dall'articolo 59 della costituzione delle repubblica islamica e che egli aveva accettato l'idea ma poi il governo di Mahmoud Ahmadinejad ha cambiato la situazione e le cose hanno seguito un altro percorso". "In ogni caso la costituzione può indicare la via" ha aggiunto il Presidente iraniano secondo Irna.

Rohani, in un incontro avuto ieri sera con i responsabili dei media iraniani, ha fatto riferimento all'articolo 59 della Costituzione, che prevede la possibilita' di ricorrere al referendum popolare su "questioni vitali" per il Paese. Questo e' un metodo, ha aggiunto il presidente, che in ogni momento "puo' fare uscire (il Paese) da un vicolo cieco e aprire la strada". Rohani ha quindi invitato i giornalisti a "studiare attentamente" anche l'articolo 134 della Costituzione, secondo il quale e' il presidente che "determina i programma del governo e applica le leggi". Nei giorni scorsi Khamenei aveva criticato pubblicamente Rohani e il suo ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif, per avere cercato insistentemente l'accordo sul nucleare del 2015, dal quale gli Usa si sono ritirati lo scorso anno.