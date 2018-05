Iran, Rohani: se gli Usa escono dall'accordo sul nucleare si pentiranno

L'Iran avverte che gli Usa si pentiranno "come mai" se stracceranno l'accordo sul nucleare di Teheran. "Se gli Usa usciranno dall'accordo sul nucleare, vedrete che si pentiranno come mai nella storia", ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani durante un discorso nella citta' di Sabzevar, trasmesso dalla tv pubblica.

L'Iran, ha aggiunto Rohani, "non negoziera' con nessuno le proprie armi difensive" e continuera' a combattere contro il terrorismo "in qualsiasi Paese della regione".

"Trump - ha proseguito Rohani - dice continuamente che l'accordo e' a favore dell'Iran e a scapito degli Usa, e che l'Iran li ha ingannati. Ma cio' non e' ragionevole, noi non abbiamo ingannato nessuno". Il presidente ha poi sottolineato che l'Iran ha sempre tenuto fede ai suoi obblighi "benche' gli americani non abbiano rispettato i loro impegni in ogni fase" del processo.