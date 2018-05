Iran, Trump: "Usa si ritireranno dall'accordo sul nucleare"

Iran: Trump, Usa si ritireranno da accordo nucleare

Gli Stati Uniti "si ritireranno dall'accordo" sul nucleare iraniano. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump. "Il cosiddetto accordo nucleare avrebbe dovuto proteggere gli Usa e i nostri alleati dalla follia della bomba nucleare iraniana, un arma che metterebbe solo a rischio la sopravvivenza del regime iraniano", ha dichiarato Trump sostenendo di avere invece "le prove definitive che quella promessa iranniana e' stata una menzogna". Il presidente americano ha dunque annunciato che gli Usa usciranno dall'intesa perche' e' stata violata. "Per me e' chiaro - ha rimarcato - che non possiamo impedire all'Iran di avere la bomba nucleare sulla base della struttura decadente, marcia di questo accordo". (AGI) Ril(AGI) - Roma, 8 mag. - "Il cosiddetto accordo nucleare avrebbe dovuto proteggere gli Usa e i nostri alleati dalla follia della bomba nucleare iraniana, un arma che metterebbe solo a rischio la sopravvivenza del regime iraniano", ha dichiarato Trump sostenendo di avere invece "le prove definitive che quella promessa iranniana e' stata una menzogna". Il presidente americano ha dunque annunciato che gli Usa usciranno dall'intesa perche' e' stata violata. "Per me e' chiaro - ha rimarcato - che non possiamo impedire all'Iran di avere la bomba nucleare sulla base della struttura decadente, marcia di questo accordo".

Iran, Trump lo aveva anticipato a Macron: "Usa si ritireranno dall'accordo sul nucleare"

Nel corso del colloquio telefonico con il collega francese Emmanuel Macron, il presidente Usa, anticipando che annuncera' la decisione di uscire dall'accordo sul nucleare iraniano, ha aggiunto che Washington ripristinera' tutte le sanzioni rimosse con l'intesa e si sta preparando a vararne di nuove. Lo ha riferito al New York Times una fonte informata sulla conversazione tra i due leader.

Iran: Teheran, solo ingenui tornerebbero a negoziare con Usa

A poche ore dall'annuncio delle decisioni di Donald Trump sull'accordo sul nucleare di teheran, il primo vicepresidente iraniano Eshaq Yahanguiri ha avvertito che solo "persone ingenue" tornerebbero al negoziato con gli Usa. "Abbiamo raggiunto un accordo che rappresenta uno dei fiori all'occhiello della diplomazia mondiale e oggi la piu' grande potenza del mondo grida che non lo accetta", ha spiegato Yahanguiri, citato dall'agenzia Isna. Washington "puo' decidere cio' che vuole, ma solo che persone ingenue accetterebbero di dialogare con chi agisce in questo modo"

Iran: Israele ha informato 22 paesi su archivio nucleare Teheran

Il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano Meir Ben Shabat ha detto che il suo governo ha informato 22 nazioni sul dossier nucleare fatto uscire clandestinamente dall'Iran all'inizio di quest'anno. Parlando ai giornalisti prima di tornare da un vertice trilaterale tra Cipro, Grecia e Israele a Nicosia, Netanyahu ha detto che Israele "non cerca l'escalation, contro l'Iran, ma si sta preparando a qualsiasi scenario". Il 30 aprile il premier israeliano ha rivelato 100.000 documenti e file archiviati che dettagliavano le ambizioni nucleari e le ricerche in ambito militare di Teheran negli anni precedenti la firma dell'accordo del 2015 con il gruppo '5+