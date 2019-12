Iran, Trump valuta l'aumento di militari in Medio Oriente

Esteri

Iran: Trump non esclude aumento truppe Usa in Medio Oriente Il presidente Donald Trump non esclude un aumento delle truppe statunitensi in Medio Oriente in funzione anti-Iran. "Potrebbe esserci una minaccia e se c'e' risponderemo con forza", ha detto Trump durante un pranzo con i membri permanenti del consiglio di sicurezza nazionale, commentando l'anticipazione del Wall Street Journal sul fatto che gli Usa potrebbero inviare in Medio Oriente altri 14.000 militari. Il sottosegretario americano alla Difesa, John Rood, ha quantificato tra 5.000 e 7.000 unita' le possibili truppe Usa addizionali. "Sulla base di quello che stiamo osservando e i nostri timori sulla situazione generale, potrebbe essere possibile dover rivedere l'entita delle nostre forze", ha dichiarato il numero tre del Pentagono, manifestando preoccupazione per "una potenziale un aggressione iraniana" contro forze o interessi americani in Medio Oriente.