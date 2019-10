Iran: uomo condannato a morte, "è una spia americana"

I tribunali iraniani hanno condannato a morte una persona per spionaggio per gli Stati Uniti e hanno inflitto dieci anni di carcere ad altri due, accusati dello stesso crimine. Dieci anni di prigione anche per una quarta persona, ritenuta colpevole di spionaggio per la Gran Bretagna. Lo scrive Reuters, citando quanto affermato da un portavoce della magistratura al sito Mizan. "Una persona è stata condannata a morte per spionaggio per l'America, ma è stato presentato ricorso contro la sentenza", ha dichiarato il portavoce della magistratura iraniana, Gholamhossein Esmaili.