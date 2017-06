Iraq, distrutta la moschea al Nuri di Mosul simbolo dell'Isis

E' giallo sulla distruzione della celebre moschea Al-Nuri di Mosul, la stessa dove Abu Bakr al Baghdadi annuncio' il 29 giugno del 2014, dopo la conquista della seconda citta' irachena, la fondazione del 'Califfato'.

Mentre le truppe irachene hanno accusato i jihadisti sunniti di aver fatto saltare in aria la celebre moschea, famosa per il minareto pendente, Isis ha replicato sostenendo che sarebbe stato un raid aereo Usa a distruggere l'edificio sacro.

Le truppe della coalizione anti-Isis si trovano a poche decine di metri dalla moschea, considerata un'icona della lotta al jihadismo sunnita di Isis. Il minareto noto come 'Al-Hadba' e' alto 45 metri. La moschea venne costruita tra il 1172 ed il 1173 da Norandino, signore turco di Aleppo e Mosul ed e' simbolicamente importante perche' da qui' si mobilito' per unifire i musulmani (anche se puntava a far prevalere i sunniti come i jihadisti di Isis contro gli sciti) in un jihad (guerra santa) contro i crociati cristiani.

"Le nostre forze stavano avanzato verso i loro obiettivi nella citta' e quando eravamo a 50 metri dalla moschea Al Nuri, Isis ha commesso un altro storico crimine facendo saltare la moschea e il (minareto) di Hadba", ha dichiarato il generale di corpo d'armata (3 stelle) dello stato maggiore iracheno, Abdulamir Yarallah, che coordina l'offensiva di Mosul.

Iraq: premier, distruzione moschea Mosul segno "sconfitta Isis"

La distruzione della moschea di Mosul, la stessa dalla quale Abu Bakr al-Baghdadi pronuncio' il suo primo sermone come 'califfo' dell'autoproclamato Stato Islamico, costituisce il riconoscimento della sconfitta da parte dei jihadisti, secondo il premier iracheno, Haider al-Abadi. "E' una dichiarazione ufficiale di sconfitta", ha detto il premier, poche ore dopo che la moschea al Nuri e la sua celebre 'al- Habda', l'iconico minareto inclinato, erano stati distrutti con esplosivo. La distruzione dei monumenti, due dei piu' celebri della seconda citta' irachena, e' avvenuto nel quarto giorno dell'offensiva dell'esercito iracheno contro l'Isis, appoggiata dalla coalizione militare guidata dagli Usa.