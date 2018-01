Iraq: doppio attentato a Bagdad, 26 morti

Almeno 26 persone sono rimaste uccise oggi a Bagdad in un doppio attentato suicida nel centro della citta'.La maggior parte delle vittime sono lavoratori giornalieri che stavano cercando un lavoro provvisorio. Si tratta del second attacco di questo tipo che viene sferrato nella capitale irachena negli ultimi tre giorni. Secondo fonti sanitarie, i feriti sarebbero 90. La prima ricostruzione della dinamica dei fatti parla di due attentatori kamikaze che si sono fatti esplodere su piazza al Tayaran, uno dei principali centri commerciali di Bagdad e punto di raccolta per i lavoratori a giornata che ogni mattina vi si radunano per essere selezionati. Al momento ancora nessuna rivendicazione e' stata avanzata.