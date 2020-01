Iraq, il presidente in visita in Italia. Intanto maxi proteste a Baghdad

Iraq: proteste a Baghdad, idranti e lacrimogeni da agenti

Continuano anche stamane a piazza Tahrir, a Baghdad, le proteste dei manifestanti che chiedono un ricambio della classe dirigente irachena. Lo riferisce l'agenzia curda Rudaw. Sui social circolano le immagini dei manifestanti il cui principale assembramento e' proprio nell'iconica piazza. Secondo l'agenzia Reuters, le forze di sicurezza irachene hanno lanciato lacrimogeni e sparato contro i manifestanti, ma non si hanno notizie di feriti.

QUIRINALE: MATTARELLA HA RICEVUTO PRESIDENTE IRAQ

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Repubblica dell'IRAQ, Barham Salih. Era presente il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

Papa: riceve presidente Iraq, rispetto sovranita' nazionale

Venticinque minuti di colloquio dedicato alla situazione esplosiva di un paese che anche in questi giorni ha visto le manifestazioni antiamericane e da dove e' scaturita, non piu' tardi di tre settimane fa, una crisi internazionale che ha fatto temere un conflitto generale. Papa Francesco, che ieri ha visato in Vaticano il viprensidente degli Stati Uniti Mike Pence, oggi ha avuto un facxcia a faccia con il prezidente iracheno Barham Salih. "Durante i cordiali colloqui, sono stati evocati i buoni rapporti bilaterali e ci si e' soffermati sulle attuali sfide del Paese, sull'importanza di favorirne la stabilita' e il processo di ricostruzione, incoraggiando la via del dialogo e della ricerca di soluzioni adeguate a favore dei cittadini e nel rispetto della sovranita' nazionale" si fa sapere da parte vaticana.