Iraq, ora Rouhani promette vendetta. E il Congresso Usa si spacca sul raid

La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha avvertito che gli Usa di una "dura rappresaglia", dopo il raid vicino all'aeroporto di Baghdad ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani, capo delle forze d'e'lite al Quds. La tv pubblica iraniana ha diffuso la dichiarazione di Khamenei, definendo Soleimani "il volto internazionale della resistenza". Khamenei ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale per la morte del generale. Lo riporta l'Associated Press.

Iraq: Rouhani promette vendetta da "nazioni libere" regione

"Non c'e' dubbio che la grande nazione dell'Iran e le altre nazioni libere della regione si vendiceranno dell'orribile crimine commesso dagli americani", vale a dire l'uccisione del generale Qassem Soleimani. L'avvertimento e' arrivato dal presidente iraniano, Hassan Rohani, in una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale del governo, dopo l'annuncio dell'uccisione del generale Qassem Soleimani, a capo delle potenti forze d'elite iraniane al Qods, in un raid statunitense a Baghdad. "Questo atto codardo e' un altro segno della frustrazione e impotenza dell'America nella regione", ha aggiunto, denunciando che Washington "viola tutti i diritti umani e il diritto internazionale con la brutalita' piu' disumana".

Iraq: Congresso Usa diviso, "Rischio di guerra per decenni"

Reazioni contrastanti da parte del Congresso americano alla notizia del raid americano che ha portato alla morte, tra gli altri, del generale iraniano Qasem Soleimani, comandante delle Guardie islamiche della rivoluzione. Il senatore repubblicano Lindsey Graham ha scritto su Twitter: “Il prezzo da pagare per uccidere e attaccare gli americani è salito drasticamente”. Un altro conservatore, Tom Cotton, veterano in Iraq e Afghanistan, ha parlato della morte del generale iraniano definendola un “atto di giustizia”: “Lui ha avuto ciò che ha riccamente meritato. E tutti i soldati americani che sono morti per mano sua hanno avuto ciò che meritavano: giustizia”. I rappresentanti democratici, oltre a definire Soleimani un criminale, hanno chiesto se l’attacco aereo “rappresenti una corsa verso una guerra” su cui il Congresso non è stato consultato. “L’attuale autorizzazione della forza - ha commentato il senatore democratico Richard Blumenthal - in nessuno modo copre anche una possibile nuova guerra. Questo passo potrebbe portare a un conflitto che può durare decenni”.

IRAQ: BIDEN SU SOLEIMANI, 'TRUMP HA GETTATO DINAMITE IN UNA POLVERIERA'

Il ''presidente Trump ha gettato dinamite in una polveriera''. Così Joe Biden ha commentato l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani in un raid aereo ordinato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. ''L'Amministrazione americana sostiene che il suo obiettivo sia quello di evitare ulteriori attacchi da parte dell'Iran, ma questa azione avrà quasi certamente l'effetto opposto'', ha affermato Biden. Il presidente Trump ''deve al popolo americano una spiegazione della strategia e del piano per tenere al sicuro le nostre truppe e il personale dell'ambasciata, la nostra gente e i nostri interessi, sia qui in patria che all'estero, così come i nostri partner nella regione e altrove'', ha aggiunto.