Iraq, proteste di massa contro gli Usa organizzate dal leader sciita al-Sadr

Migliaia di iracheni sono già raccolti a Baghdad per la grande marcia convocata dall'influente leader sciita, Moqtada al-Sadr, per protestare contro la presenza degli Stati Uniti nel Paese e sollecitare una mobilitazione per chiedere l'allontanamento dei corrotti dalle istituzioni. A tre settimane dall'uccisione in un raid americano del generale iraniano Qassem Soleimani e di vari leader delle milizie sciite irachene, la corrente di al-Sadr ha convocato nel cosiddetto 'Venerdì dell'indipendenza' la 'marcia di un milione', nella zona di Jadiriyah , nel centro della capitale.