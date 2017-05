Isis, in Siria una cellula per le armi chimiche. Lo dice la Cnn

L'Isis sta formando una nuova "cellula per le armi chimiche" composta da tutti i suoi esperti in questo campo provenienti dall'Iraq e dalla Siria: ne e' convinta l'intelligence statunitense, secondo quanto riporta la Cnn che cita un funzionario americano. La cellula, formata da esperti che non hanno mai lavorato insieme, sottolinea l'emittente, e' basata in una zona controllata dall'Isis in Siria, nella valle del fiume Eufrate, tra Mayadin e Qaim, poco distante dal confine iracheno. Intanto, un filmato di propaganda di oltre 40 minuti proveniente dall’Iraq mostra mortai, fucili da cecchino e aerei kamikaze modificati in modo da arrecare più danno al nemico.

E’ l’ultima produzione della propaganda del Califfato, che ha messo in rete un lungo filmato. Tanti gli elementi di “novità”, rispetto ai materiali di propaganda del passato. Vengono unite immagini provenienti dal fronte militare a quelle degli attacchi in Europa, con particolare insistenza su Londra. Una novità perché indica la volontà di parlare sia al pubblico dei lupi solitari e dei supporter da reclutare in Occidente. Ma anche la necessità di mostrare la forza su un campo di battaglia, quello iracheno, dove l'Isis appare in difficoltà.