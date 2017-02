Isis, nuovo video mostra adolescenti sorridenti prima del suicidio

Il video diffuso dall’Isis mostra due ragazzini prepararsi per una missione suicida a Sinjar, nel Kurdistan iracheno. I due appaiono rilassati e sorridenti durante la loro preparazione fino al momento in cui salgono a bordo di una Hyundai per l’ultima missione. Le immagini aeree (probabilmente da un drone) mostrano il momento in cui fanno detonare l’esplosivo nell’auto.

GUARDA IL VIDEO



Iraq: membro Isis ex detenuto Gb di Guantanamo kamikaze a Mosul

Pochi giorni fa si e' fatto saltare in aria in un'autobomba in una base dell'esercito iracheno a Tal Gaysum a sud-ovest di Mosul. Poi si e' scoperto che era un cittadino britanncio, unitosi ad Isis, conosciuto con il nome di battaglia di Abu-Zakariya al-Britani (suffiso comunqe ai foreign fighters britannici). Il suo vero nome era Roger Fiddler (cambiato una volta convertito all'Islam in Jamal Al-Harith), originario di Manchester, 50 anni e che era stato a Guantanamo per un anno dal 2002 al 2004. Venne rilasciato senza alcuna incriminazione dopo essere stato arrestato e trattenuto perche' nel 2002 era stato catturato in Afghanistan dalle truppe Usa. Quando era stato rilasciato - sostiene il Daily Mail - il governo di Sua Maesta' gli aveva dato un milione di sterline come risarcimento.