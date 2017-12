Isis: Times, 300 fighter Gb si nascondono in Turchia

Ci sono circa 300 cittadini britannici fra le centinaia di jihadisti che sono fuggiti in Turchia dopo la caduta delle principali citta' dello Stato islamico, Raqqa in Siria e Mosul in Iraq. E' quanto rivela il Times, secondo cui rappresentano un forte rischio terrorismo per i Paesi occidentali nel caso in cui riuscissero a tornare nei loro Stati d'origine in Europa.

Il giornale cita come fonte Ciwan Xhalil, un alto funzionario d'intelligence siro-curdo che tiene i contatti con le agenzie occidentali per la gestione dei 'foreign fighters'. "L'esodo e' iniziato dopo la caduta di Mosul ed e' continuato dopo che l'Isis ha perso Raqqa - ha detto Xhalil - Abbiamo molti francesi nelle nostre prigioni e tanti di altre nazionalita' ma pensiamo che gran parte dei britannici siano fuggiti". Si calcola che circa 850 sudditi di sua maesta' si siano uniti allo Stato islamico: la meta' di loro e' tornata in patria mentre 130 sono morti in Medio Oriente.