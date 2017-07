Israele, ancora tensioni: chiusa la Spianata nel giorno della preghiera

Israele chiude ancora Spianata moschee in giorno preghiera

Nel giorno della preghiera islamica, Israele ha nuovamente impedito l'accesso alla Spianata delle mosche a tutti i maschi musulmani di eta' inferiore ai 50 anni. "Secondo le valutazioni della nostra sicurezza, e' prevedibile che oggi ci siano disordini", ha affermato la polizia in un comunicato in cui si annuncia che "solo gli uomini sopra i 50 anni e le donne di tutte le eta' potranno entrare e in alcune strade attorno alla Citta' Vecchia vi sara' accesso limitato. Ogni misura di sicurezza sara' adottata per prevenire ogni esplosione di violenza e per rispondere". Ieri pomeriggio c'erano stati nuovi scontri tra la polizia israeliana e dimostranti palestinesi, un centinaio dei quali erano rimasti feriti.