Israele colpisce siti di Hamas a Gaza dopo lancio di razzi

Israele bombarda siti Hamas a Gaza dopo nuovo lancio razzi

L'esercito israeliano ha bombardato alcuni siti di Hamas nella Striscia di Gaza in rappresaglia per alcuni razzi lanciati dall'enclave palestinese. Hamas aveva sparato due missili contro Israele nella notte, portando a sei il numero degli attacchi in meno di una settimana, secondo quanto riferisce la Difesa israeliana.

In risposta, l'esercito dello Stato ebraico "ha colpito un certo numero di obiettivi militari di Hamas in installazioni navali nella Striscia di Gaza settentrionale", hanno dichiarato i militari senza elencare in dettaglio l'elenco di questi siti. Secondo una fonte di sicurezza palestinese, l'esercito israeliano "ha colpito un sito navale palestinese a ovest di Gaza, tre siti al centro della Striscia e uno a Khan Younis (a sud)".