Israele colpisce obiettivi dell'Iran in Iraq

IRAQ: NYT, ISRAELE HA COLPITO OBIETTIVI DELL'IRAN NEL PAESE

Israele ha condotto ''diversi raid aerei negli ultimi giorni'' in Iraq. Lo scrive il New York Times citando fonti americane autorevoli dopo che ieri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva accennato a un possibile coinvolgimento delle forze armate dello Stato ebraico negli attacchi contro obiettivi legati all'Iran in Iraq. Anche un alto funzionario dell'intelligence di un Paese del Medioriente, citato sempre dal New York Times, ha affermato che Israele era responsabile di un attacco condotto il 19 luglio a nord di Baghdad contro una base usata dai Guardiani della Rivoluzione iraniana (i Pasdaran) "per trasferire armi in Siria".

Il raid aereo, secondo lo stesso funzionario, ha distrutto missili con un raggio di 200 chilometri. Un alto funzionario americano citato dal New York Times ha sostenuto che Israele si "sta spingendo oltre i limiti" con i presunti attacchi in Iraq, rischiando di "far sì che i militari degli Stati Uniti lascino l'Iraq". Ieri anche il Washington Post aveva scritto di crescenti sospetti circa una responsabilità israeliana delle misteriose esplosioni nelle basi delle milizie sciite in Iraq.