Israele: colpiti 12 obiettivi siriani e iraniani dopo abbattimento F16

Medio Oriente, Israele, abbiamo colpito 12 obiettivi siriani e iraniani

L'esercito israeliano ha attaccato 12 obiettivi siriani e iraniani in Siria in quelli che vengono definiti come raid "su larga scala" dopo lo scambio a fuoco di questa notte. "Pochi minuti fa" scrive l'esercito in una nota, aerei di Israele "hanno colpito il sistema di difesa antiaereo siriano e obiettivi iraniani in Siria. Sono stati attaccati dodici obiettivi, comprese tre batterie antiaeree e quattro obiettivi iraniani che fanno parte delle installazioni iraniane in Siria".

Medio Oriente, Israele risponde ad attacco drone Iran, caduto un F16

Un F16 israeliano e' precipitato nell'attacco a "obiettivi iraniani" in Siria lanciato da Israele dopo che era stato intercettato un drone iraniano partito da una base nel deserto siriano. "Idf ha attaccato i sistemi di controllo iraniani in Siria da cui era stato lanciato il drone che ha violato lo spazio aereo israeliano. Il massiccio fuoco antiaereo ha abbattuto un F16, che e' caduto in Israele. I piloti sono in salvo".

Medio Oriente, Damasco, l'antiaerea siriana ha risposto ad aggressione israeliana

La difesa antiaerea siriana ha risposto a "un'aggressione" israeliana su una base militare al centro della Siria, scrive l'agenzia di stampa ufficiale Sana. L'agenzia afferma che "piu' di un aereo" israeliano e' stato colpito. In Israele, l'esercito ha annunciato che un F16 e' caduto dopo che Israele ha lanciato un attacco contro "obiettivi iraniani" in Siria dopo aver intercettato un drone dell'Iran proveniente dal territorio siriano