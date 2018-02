La polizia israeliana raccomandera' l'incriminazione per corruzione del premier Benyamin Netanyahu in entrambi i casi in cui si e' indagato. Lo anticipa l'emittente Canale 10 e anche altri media mentre si attende il comunicato ufficiale della polizia che dovrebbe avvenire entro la prossima ora. Netanyahu si accinge a parlare alla nazione subito dopo la pubblicazione delle raccomandazioni della polizia.