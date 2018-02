Israele lancia mega-attacco a obiettivi iraniani in Siria

Israele ha effettuato una serie di attacchi aerei in Siria, colpendo obiettivi militari del regime ma anche "iraniani" e perdendo uno dei suoi jet nel corso della più grave escalation di tensioni che coinvolge da anni i tre Paesi. I fatti - un pilota israeliano è rimasto gravemente ferito - rappresentano il più grave scontro tra Israele e Iran dal 2011 e dall'inizio della guerra in Siria. È inoltre la prima volta da diverso tempo - 30 anni secondo il quotidiano israeliano Haaretz - che Israele perde un F-16 in combattimento. Le ostilità arrivano sullo sfondo delle crescenti tensioni che coincidono con il corso assunto dal conflitto siriano favorevole al regime del presidente Bashar al Assad, nemico di Israele sostenuto militarmente dalla Russia, ma anche da da altri due avversari dello stato ebraico, l'Iran e i libanesi di Hezbollah.