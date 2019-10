Israele, Netanyahu getta la spugna. Rivlin dà il mandato a Gantz

Israele, Netanyahu getta la spugna: restituisce mandato a Rivlin

Benjamin Netanyahu ha gettato la spugna, e non tentera' piu' di formare un governo di coalizione. Il premier israeliano uscente ha restituito al capo dello Stato, Reuven Rivlin, il mandato che quest'ultimo gli aveva affidato. Lo riferisce Haaretz.

Israele, Rivlin dara' mandato a Gantz per formazione governo

Il presidente israeliano, Reuven Rivlin, ha fatto sapere attraverso il proprio ufficio che, dopo la rinuncia di Benjamin Netanyahu a formare un governo, intende conferire il mandato a Benny Gantz, capo del partito Blu e Bianco. Lo riferiscono Times of Israel e Haaretz. Gantz ha 72 ore di tempo per accettare e 28 giorni per dar vita a un esecutivo.