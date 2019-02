Israele, Netanyahu sarà incriminato per corruzzione

Netanyahu verrà incriminato dal procuraotore generale d'Israele Avichai Mandelblit per corruzione, abuso di fiducia e frode

Il procuratore generale d'Israele Avichai Mandelblit intende incriminare il primo ministro Benjamin Netanyahu per corruzione, abuso di fiducia e frode. Lo ha confermato, dopo alcune anticipazioni di media locali, lo stesso procuratore generale in una lettera inviata al premier: in sostanza, vorrebbe imputare Netanyahu in vista di un'audizione in cui avrebbe la possibilità di difendersi prima che le accuse vengano formalizzate. E' atteso un discorso del premier alle 20 locali.

Sono tre le indagini che pendono come una spada di Damocle sulla testa del premier, in vista delle elezioni del 9 aprile: nella prima Netanyahu e' accusato di aver lavorato per assicurare una politica governativa favorevole agli interessi di Shaul Elovitch, proprietario dell'azienda delle telecomunicazioni Bezeq, in cambio di una copertura mediatica positiva da parte del sito di notizie collegato, Walla; nel secondo caso, e' sospettato di aver ricevuto doni di lusso da persone facoltose in cambio di favori finanziari o personali; il terzo caso riguarda invece la ricerca di un accordo con l'editore del quotidiano Yedioth Ahronoth per avere una copertura mediatica positiva in cambio di una legge che avrebbe limitato il rivale, il giornale Israel Hayom.

Secondo la stampa israeliana, Mandelblit incriminera' Netanyahu per corruzione, frode e abuso di fiducia nel caso Bezeq-Walla, mentre una decisione finale sul caso Yedioth Ahronoth-Israel Hayom non e' stata ancora presa. Il procuratore generale starebbe oscillando tra l'intenzione di chiuderla o limitare l'incriminazione al solo abuso di fiducia escludendo la corruzione. In base alla legge israeliana, una volta che il procuratore generale ha espresso l'intenzione di incriminarlo, all'accusato viene data, in una o piu' udienze, la possibilita' di difendersi prima che l'incriminazione venga formalmente presentata. Tra i due momenti passano diversi mesi. Ed e' proprio la tempistica a pesare in questo caso, dato che le elezioni si terranno il 9 aprile.