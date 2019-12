Israele, nuove elezioni: niente accordo al Knesset, voto il 2 marzo

Nuove elezioni Israele: si va al voto al 2 marzo, Knesset non trova candidato premier

Israele si prepara a votare di nuovo, entro le prime settimane del prossimo mese di marzo. E', infatti, trascorsa la scadenza data al parlamento per la ricerca di un candidato a cui affidare la formazione dell'esecutivo. Le elezioni potrebbero tenersi il 2 marzo. I partiti, in particolare il Blu e Bianco e il Likud hanno cercato invano di trovare la quadra per la formazione di un governo di coalizione che scongiurasse le terze elezioni in 11 mesi. Benny Gantz, leader del Blu e Bianco, ha assicurato che farà di tutto per evitare elezioni "inutili e costose". Sul tavolo c'è stata fino alla fine del negoziato la proposta di una premiership a rotazione con Benjamin Netanyahu: Gantz aveva posto una condizione, chiedendo al rivale di non ricorrere all'immunità parlamentare quando sarà chiamato a difendersi in tribunale dalle accuse di corruzione, frode e violazione della fiducia. Proposta respinta dallo stesso Netanyahu che, comunque, non si può ancora appellare all'immunità parlamentare perché a causa dello stallo politico, la commissione apposita nella Knesset non è stata ancora istituita.

Nuove elezioni Israele, il fallimento di Netanyahu e Gantz

La legge israeliana prevede che dopo le elezioni il presidente dia un incarico di giorni per formare un governo, incarico che può essere esteso. Otto giorni dopo le ultime elezioni del 17 settembre, il presidente Rivlin diede incarico a Netanyahu. Due giorni prima della scadenza dei 28 giorni, Netanyahu rimise il mandato e il presidente diede incarico il 23 ottobre a Gantz di formare il governo; incarico che l'ex capo di stato maggiore non ha portato a termine nei 28 giorni che la legge gli imponeva (questa volta senza possibilita' di proroga). Secondo gli ultimi sondaggi sono in caduta il Likud e i partiti di destra ma non c'e' maggioranza per il Blu e Bianco. Intanto il Likud ha fissato per il dicembre le primarie per la premiership.