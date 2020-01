Israele, procura presenta incriminazione contro Netanyahu

ISRAELE: PROCURA PRESENTA INCRIMINAZIONE NETANYAHU

L'ufficio della procura generale israeliana ha presentato l'atto di incriminazione di Benyamin Netanyahu davanti alla Corte Distrettuale di Gerusalemme. Il passo formale è avvenuto poche ore dopo la decisione del primo ministro di ritirare la sua richiesta di immunità parlamentare. Non è chiaro quando comincerà il processo a carico del leader del partito conservatore Likud, ma molti commentatori dubitano che ciò possa accadere prima delle elezioni israeliane del 2 marzo. Netanyahu deve rispondere di tre accuse di corruzione, ma la legge non lo costringe a dimettersi.

ISRAELE: FONTI VICINE A NETANYAHU, 'RAPIDITA' INCRIMINAZIONE PROVA PERSECUZIONE'

Fonti vicine al primo ministro Benyamin Netanyahu contestano la rapidità con la quale la procura generale ha presentato in tribunale l'incriminazione contro il premier. "Se qualcuno aveva dubbi sul fatto che vi fosse una persecuzione ossessiva contro il primo ministro Benyamin Netanyahu, ora ne abbiamo una prova evidente", ha detto una fonte citata da diversi media israeliani. "Lo zelo nel presentare questa ridicola incriminazione è tale che non hanno potuto nemmeno aspettare un giorno per la conclusione dello storico summit a Washington, uno dei più importanti nella storia della nazione", ha proseguito la fonte, riferendosi all'incontro fra Netanyahu e il presidente americano Donald Trump in cui verrà annunciato oggi il nuovo piano di pace per il Medio Oriente. Il procuratore generale Avichai Mandelblit ha intanto fatto sapere di aver agito in conformità alla legge, nel presentare l'incriminazione poco dopo che Netanyahu ha ritirato la richiesta di immunità parlamentare.