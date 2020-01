Israele, Trump invita Netanyahu e Gantz per discutere il piano di pace

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e il leader dell'opposizione, il centrista Benny Gantz, sono stati invitati la prossima settimana a Washington per essere aggiornati sull'atteso piano di pace per il Medio Oriente promosso dall'amministrazione Trump. E' la voce che sta rimbalzando sui media israeliani dopo che e' circolata la notizia che la Casa Bianca fara' a breve una dichiarazione in merito, forse la presentazione dell'atteso piano Trump. Secondo indiscrezioni, sul tavolo ci sarebbe il miglior piano mai offerto a Israele: un significativo spostamento dei confini verso est e la sovranita' su tutti gli insediamenti; di contro ci sarebbe il riconoscimento di uno Stato palestinese.

In Israele sono circolate negli ultimi giorni voci che davano la pubblicazione del piano per imminente, prima delle elezioni del 2 marzo. Intanto Jared Kushner, genero di Trump e suo consigliere per il Medio Oriente, ha cancellato la visita in Israele chiamando in causa il maltempo. A Gerusalemme pero' e' arrivato il vice presidente americano, Mike Pence, per partecipare alle commemorazioni per le vittime dell'Olocausto.