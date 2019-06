Istanbul, sconfitto il candidato di Erdogan. Vince Ekrem Imamoglu

Il candidato dell'opposizione repubblicana alle elezioni per il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, è saldamente in testa nel conteggio dei voti, attestandosi intorno al 53,6%. Il candidato del presidente Recep Tayyip Erdogan, l'ex premier Binali Yildirim, ha ammesso la sconfitta e si è congratulato con Imamoglu, che aveva già vinto, anche se di misura il voto del 31 marzo scorso, poi annullato per presunte irregolarità.

"Al momento, il mio rivale Ekrem Imamoglu - ha detto il candidato del partito islamico della Giustizia e dello Sviluppo (Akp) - è in testa nelle elezioni. Mi congratulo con lui, augurandogli successo". "Le elezioni significano democrazia, queste elezioni hanno ancora una volta dimostrato che la democrazia funziona perfettamente in Turchia", ha aggiunto il candidato di Erdogan.

L'esito del voto del 31 marzo scorso - vinto anche quello dal candidato del Chp, per circa 14mila preferenze in più - era stato cancellato il 6 maggio dal Consiglio elettorale supremo (Ysk), accogliendo la richiesta dell'Akp che denunciava irregolarità. Nonostante la decisione, che a Istanbul era stata accolta da una serie di proteste pacifiche ed è stata condannata a livello internazionale, Imamoglu si era detto certo di una nuova vittoria. Secondo la Cnn turca, con quasi il 95% delle schede scrutinate, il candidato dell'opposizione ha ottenuto il 53,6% dei voti, contro il 45,4% di Yildirim. Erdogan perde dunque anche Istanbul, la città da dove 25 anni fa era partita la sua marcia trionfale alla conquista del Paese, dopo aver perso tre mesi fa la capitale Ankara.

TURCHIA: IMAMOGLU, IL CANDIDATO CHE HA VINTO DUE VOLTE

Nato nel 1970 a Trebisonda, nella Turchia nordorientale sul Mar Nero, Ekrem Imamoglu, il candidato del Chp che ha vinto per la seconda volta le elezioni a sindaco di Istanbul - dopo il voto annullato del 31 marzo - ha studiato business administration all'Università di Istanbul e poi completato un master in management. Prima di entrare in politica a livello locale, una decina di anni fa, Imamoglu ha lavorato nell'impresa di costruzioni di famiglia. Nel 2008 si è unito al Chp e nel 2014 è stato eletto presidente del consiglio del distretto di Beylikduzu a Istanbul. Oggi rappresenta il volto della generazione più giovane del Partito repubblicano del popolo. Noto per i suoi toni pacati e l'atteggiamento stoico, con il suo rivale numero uno, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, condivide solo una cosa, la passione per il calcio. Erdogan era un calciatore semi professionista in gioventù e Imamoglu giocava nella squadra locale di Trebisonda. Secondo quanto dichiarato in occasione del voto di marzo da Berk Esen, docente all'Università di Bilkent ad Ankara, "se Imamoglu riuscirà bene come sindaco, il Chp potrebbe aumentare la sua base elettorale nella città più popolosa della Turchia e nel Paese, emergendo come una figura di spessore nazionale''. E come un vero rivale per Erdogan, che proprio da Istanbul, nel 1994, anno in cui venne eletto per la prima volta sindaco, iniziò la sua scalata per la guida del Paese.