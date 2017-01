Istanbul, sparatoria in un ristorante. "Non è attacco terroristico"

Non sarebbe legata al terrorismo, riferiscono i media turchi, ma ad una lite la sparatoria che si e' verificata in un ristorante di Istanbul nel quartiere di Fatih che ha causato 2 feriti.

Secondo una primissima ricostruzione della Cnn turca la sparatoria si e' verificata alle 17,30 (le 15e30 in Italia) davanti ad un ristorante sulla Hirasalti street nel quartiere di Fatih Balat, nella parte occidentale di Istanbul.

A restare feriti un impiegato di una vicina universita' privata, colpito al torace ed in condizioni gravi, e il proprietario del locale, che non ha riportato ferite da metterne in pericolo la vita.