Italia e America core a core

Lo stile del presidente Trump e' inconfondibile. Non appena gli riferiscono una notizia, ma anche soltanto "una voce",subito si attacca al telefono e chiede all'ambasciatore americano in quel Paese del quale aveva appreso una novita' (chiamiamola cosi'), come stanno le cose... L'ambasciatore,a sua volta, si attacca al telefono e parla con il leader di qel Paese. Stavolta si tratta dell'Italia. "Conte,ma siete ancora con noi? Il mio capo dice che ci sono cose da spiegare".

Conte resta sorpreso,gli viene in mente di rispondere; "Me possino ceca' non c'e' nulla da siega'". Ma deve usare lo stile diplomatico che gli impone la sua ;posizione.Cosi' organizza una cena tra l'ambasciatore e il vice De Maio. Ormai raramente i leader politici del mondo discutono attorno a un tavolo con le solite tazze di caffe', No,oggi si chiamano pranzi (o cene) di lavoro. Ma tant'e'. Di Maio assicura l'mbasciatore:"Puo' dire al presidente che il nostro cuore e' sempre con l'America, che la Nato non si tocca e tutto sta andando come deve".

Ah,ma l'ambasciatore,si sa, non porta pene, cosi' deve chiedere alzando un po'la voce:"E l'aiuto economico chiesto alla Russia?". Ma quale aiuto, eccellenza,vorrebbe rispondere il nostro vice. Ma mordendosi la lingua spiega:"Sono richieste non finanziarie,ma contatti per controllare lo scambio di merci tra le due nazioni". Si arriva al dolce e tutti sorridono. L'Italia vuole bene all'America,l'ambasciatore puo' dire a Trump di dormire sonni tranquilli. Ma Trump,lo sappiamo,, ultimamente,crede a poca gente. Quindi per l'Italia..."We shall see",vedremo.