Italia Arabia Saudita, Di Maio vede al Jubier: focus su Vision 2030

"E' necessario lavorare insieme per rimuovere le cause degli attuali contrasti nel Golfo e per la stabilità duratura della regione". E' l'invito rivolto dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al ministro di Stato agli Affari Esteri saudita, Adel al-Jubeir, incontrato a margine dei Med Dialogues in corso a Roma. Nel faccia a faccia sono anche state "sottolineate le opportunita' offerte all'Italia dal programma Vision2030", si legge nel tweet della Farnesina.

Saudi Vision 2030 è il piano di sviluppo socio-economico approvato dal Consiglio dei Ministri del Regno, il 25 aprile 2016. Saudi Vision 2030 pone l’accento sulle riforme strutturali, le privatizzazioni e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, con l'obiettivo di diversificare l'economia, creare nuove opportunità di lavoro e innalzare la qualità della vita nel paese. Secondo il sito dell'Ambasciata dell'Arabia Saudita in Italia, i 96 obietttivi della Vision 2030 corrispondono a tre macroaree: Una Società Vivace (A vibrant Society); Un'Economia fiorente (A thriving Economy); una Nazione Ambiziosa (An Ambitious Nation).