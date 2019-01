Italia-Etiopia, Conte: "eccellenti risultati" conseguiti dal governo etiope

L'Italia guarda con rinnovato interesse alla regione del Corno d'Africa, e all'Etiopia in particolare, e accoglie con favore gli "eccellenti risultati conseguiti dal governo etiope sul piano delle riforme economiche e sociali". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta con l'omologo etiope Abiya Ahmed, a Palazzo Chigi. "I tanti ministri donne all'interno del nuovo governo sono un segnale importante di apertura strategica e di visione sociale", ha detto Conte, dicendosi "molto felice" di ricevere il premier Ahmed, con il quale "si e' instaurata una relazione di amicizia personale che contribuira' ad un piu' intenso legame tra Italia ed Etiopia". Sottolineando la "calorosa" accoglienza riservatagli in occasione della sua visita ad Addis Abeba dell'ottobre scorso, Conte ha poi ricordato la recente visita nel Corno d'Africa del viceministro degli Esteri, Emanuela Del Re, e quella a Roma del presidente somalo Mohamed "Farmajo", a testimonianza del rinnovato interesse italiano per la regione. "L'Italia incita l'Unione europea a prestare attenzione allo sviluppo sociale ed economico dei paesi del Corno, e dell'Africa in generale, in quanto regione "strategica per gli interessi europei", ha infine aggiunto il premier. (