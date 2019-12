Italia e Russia più vicine anche senza Lega. Lavrov da Conte e Di Maio

Russia: Lavrov a Roma, colloqui con Conte e Di Maio

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, arriva a Roma per partecipare al Forum Med- Dialogues a margine del quale, venerdi', avra' colloqui col presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. Lo ha annunciato l'ambasciatore russo in Italia, Serghei Razov, nel suo intervento alla presentazione delle attivita' del rinnovato Forum di dialogo italo-russo dee societa' civili, che si e' tenuta a Villa Abamelek. "Sono fiducioso", ha dichiarato l'ambasciatore, "che i colloqui saranno il gran finale di questo anno di rapporti politici tra Italia e Russia". Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, potrebbe incontrare il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, a Washington il 10 dicembre. "Si sta lavorando sull'incontro", ha riferito un portavoce. Ma intanto la sua presenza in Italia fa ripartire il dialogo tra i due paesi dopo la visita di Vladimir Putin dello scorso luglio e dopo l'esplosione del caso Savoini che aveva un po' raffreddato il dialogo, che ora riprende a pieno titolo anche senza la Lega al governo.

Italia-Russia: riparte Forum di dialogo, oltre 50 eventi nel 2020

Il Forum di dialogo italo-russo delle societa' civili compie 15 anni e si rinnova. Dopo cinque anni di limitata attivita', le iniziative dell'organismo, ora co-presieduto da Ernesto Ferlenghi e Vladimir Dmitriev, ripartono con oltre 50 eventi per il 2020, e un obiettivo ambizioso: "Condividere le esperienze e confrontarsi con i vari Forum di dialogo europei esistenti (Germania, Austria e Francia) e arrivare insieme, nel giro di un anno, ad un incontro col presidente russo, Vladimir Putin". Lo riferisce all'AGI - a margine della presentazione ieri sera a Roma, a Villa Abamelek, del programma per il 2020 del Forum - lo stesso Ferlenghi, che e' anche presidente di Confindustria Russia. "Il dialogo con i Forum degli altri Paesi non sopprime le individualita'", ha spiegato Ferlenghi, "abbiamo tematiche comuni e il sogno e' quello di chiedere, il prossimo anno, un appuntamento a Putin per sottoporgli la nostra visione non dal punto di vista politico, ma rappresentare la voce della societa' civile". Creato per iniziativa della presidenza della Federazione russa e della presidenza del Consiglio italiana nel 2004 come una piattaforma di dialogo tra le societa' civili, il Forum mira a rafforzare le relazioni tra i due Paesi. Questa "struttura importante", come l'ha definita l'ambasciatore russo Serghei Razov, rinasce - anche con nuovo logo - dopo cinque anni di limitata attivita', durante i quali e' cambiato lo scenario geopolitico e quello dei rapporti tra Mosca e l'Europa, segnato ora dalle sanzioni economiche. Proprio "per le nuove sfide globali" che si sono delineate, ha sottolineato Dmitriev, "serve parlarsi, conoscersi meglio e studiare una risposta comune". "Ci stiamo dando quattro, cinque gruppi di lavoro", ha illustrato Ferlenghi, "uno e' quello sul mondo della cultura, che si concentra sul settore cinematografico e della pubblicazione di libri; poi c'e' l'aspetto dei giovani, legato all'ambiente e al volontariato; quello delle imprese, che si intreccia con la storia delle persone che hanno contribuito al successo degli investimenti, e un tema a parte e' il dialogo interreligioso. Gli eventi promossi seguono queste linee e invitiamo tutti a vedere il Forum come piattaforma aperta al contribuito e alle idee di ciascuno". Delineato il programma, ora si parte per trovare gli sponsor. Intanto, il primo grande appuntamento e' per marzo 2020 a Mosca con un incontro tra giornalisti italiani e russi, in occasione del centenario della fondazione dell'Unione dei giornalisti russi, e in cui si punta a coinvolgere la piu' ampia platea, in rappresentanza di internet, carta stampata, televisione, radio.