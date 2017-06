Italiano ucciso a Londra: polizia arresta una donna

Svolta nelle indagini sulla morte di Pietro Sanna, il nuorese di 23 anni ucciso a coltellate nella sua casa nel quartiere Canning Town nella zona Est della capitale britannica. La polizia ha arrestato una donna che ora, secondo quanto appreso, si trova nella stazione di polizia di East London. Gli investigatori non hanno fornito ulteriori particolari. Oggi come previsto, si svolgera' nell'obitorio di East Ham l'autopsia sul corpo del ragazzo.

Ieri, il Dipartimento di investigazioni criminali della polizia britannica aveva lanciato un appello a eventuali testimoni o persone a conoscenza di elementi che possano contribuire alle indagini sulla morte di Sanna. "Manteniamo la mente aperta sul movente di questo attacco. In questa fase dell'inchiesta, inviterei tutti i testimoni e quelli che hanno informazioni su questo attacco fatale a contattarci al piu' presto", aveva chiesto il capo delle indagini Gary Holmes.

L'accoltellamento a morte del giovane italiano e' il terzo nelle ultime 24 ore, ricorda l'Evening Standard. Intorno alle 2 del mattino di lunedi' un 29enne e' stato ucciso in un appartamento a Baxter Road, a Islington e una 22enne e' stata arrestata per l'aggressione. Sempre lunedi', intorno alle 20, un uomo e' stato accoltellato durante una lite in un negozio e si e' accasciato al suolo davanti a una scuola elementare.