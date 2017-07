John Kelly, nuovo sceriffo di Trump. Via Scaramucci, guerra alla Casa Bianca.

Usa: sondaggio, per il 60% degli americani Casa Bianca nel caos

*********************************************

Nell'estate politica piu' movimentata che la capitale abbia mai vissuto a recente memoria, il presidente americano Donald Trump twittava ieri serafico che "la Casa Bianca non e' nel caos". Gli americani, pero', non sembrano d'accordo. Almeno secondo l'ultimo sondaggio pubblicato nel mezzo dell'ennesima tempesta istituzionale, tra l'insediamento del nuovo capo di gabinetto, l'ex ministro per la sicurezza nazionale, il generale John Kelly, e l'uscita di scena di Anthony Scaramucci, messo alla porta dopo soli dieci giorni nel ruolo di capo delle comunicazioni della Casa Bianca. Il sondaggio, a cura di Morning Consult/Politico, rileva che il 60% degli elettori regolarmente registrati ritiene che al 1600 di Pennsylvania Avenue la situazione sia "in qualche modo caotica" o "molto caotica". Solo il 33% pensa che tutto sia sotto controllo e che l'amministrazione proceda bene. Il campione e' composto da 1972 elettori, con un margine di errore del 2%. Ovviamente, sottolinea il settimanale 'Time' commentando il sondaggio, la frattura tra democratici e repubblicani e' profonda. L'analisi statistica racconta le conseguenze di giorni e ore drammatici, concitati. Prima le dimissioni del capo dell'ufficio stampa e portavoce Sean Spicer e del capo di gabinetto Reince Priebus. E infine l'allontanamento di Anthony Scaramucci, il finanziere miliardario presentato come il messia e poi defenestrato dopo poco piu' di una settimana dal suo nuovo ufficio nella West Wing. Per molti una prova di forza del nuovo capo dello staff, il generale Kelly.

Unico momento effettivamente sereno, quello in cui il presidente ha insignito della medaglia d'onore - la piu' alta onorificenza militare - James McCloughan, 71 anni, medico dell'esercito in servizio durante la guerra del Vietnam. Il veterano aveva salvato dieci commilitoni da morte certa, pur essendo egli stesso gravemente ferito. Terminata la cerimonia nella East Room, tutti di nuovo in trincea. Nonostante le turbolenze Trump mantiene la calma e si ostina in serata a twittare: "E' un grande giorno alla Casa Bianca". Ma questa 45esima presidenza ha abituato gli americani a non abbassare mai la guardia. Lo sanno bene i washingtoniani, altrimenti avvezzi a estati sonnacchiose, con gli uffici del Congresso chiusi e poche attivita' di rilievo alla Casa Bianca. Con Trump, il reality show della presidenza lascia tutti con il fiato sospeso, in attesa del prossimo colpo di teatro. Anche d'estate.