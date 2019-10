Kenya: Silvia Romano, rinviato il processo dei tre rapitori

Nuovo rinvio delle udienze nel processo per il rapimento di Silvia Romano, la cooperante italiana 24enne sequestrata a Chakama, in Kenya, il 20 novembre scorso. Le nuove udienze - scrive il portale Malindikenya.net - sono state rinviate, ufficialmente per motivi tecnici, a metà novembre, le date potrebbero essere quelle di giovedì 14 e venerdi' 15 novembre. Alla sbarra sono finiti tre cittadini keniani, Moses Luwali Chembe, Abdalla Gababa Wario e Ibrahim Adan Omar,che dallo scorso 2 settembre sono accusati di terrorismo. Il capo d'imputazione è stato cambiato per i primi due dopo che nel corso delle indagini sono emerse nuovi elementi probatori. Accusa che invece era già stata formulata nei confronti di Ibrahim Adan Omar, trovato inpossesso di armi, i famosi Ak47 che potrebbero essere quelli utilizzatidai malviventi che rapirono la volontaria milanese.